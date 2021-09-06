Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 6 сентября

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Сегодня, 6 сентября, в Молдове выявили 466 случаев коронавируса. 392 заболевших не были привиты. За сутки было сделано 3936 тестов. Информацию представили в Минздраве.

В Кишинёве 84 новых заболевших, в Бельцах – 82, в Приднестровье – 35. 16 случаев были завезены, остальные – местные.

За всё время пандемии в Молдове выявили 270685 случаев коронавируса. Вылечились 259499 человек (+338), скончались 6445 (+9).

Активными остаются 4741 случай заболевания. 123 пациента госпитализированы в крайне тяжёлом состоянии, 19 подключены к аппаратам ИВЛ.

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