Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 6 мая

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 6 мая

Сегодня, 6 мая, в Молдове выявили 333 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 4 474 теста, в том числе 1 162 экспресс-теста на антиген к коронавирусу. 4 новых случая “завезены”: из России, Украины, Франции, Италии.

За всё время пандемии в Молдове выявили 252 153 случая коронавируса. Вылечились 242 363 человека, скончались 5 912.

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