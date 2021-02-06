Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 6 февраля

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 6 февраля

Сегодня, 6 февраля, в Молдове было выявлено 843 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.  

За сутки было сделано 3694 теста, в том числе 3439 – впервые. 5 новых случаев были “завезены”: 2 из Румынии, по одному из Украины, Греции и Великобритании.

За всё время пандемии в Молдове выявили 164243 случая коронавируса. Вылечились 153196 человек, скончались 3530.

Активными остаются 7517 случаев коронавируса.

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