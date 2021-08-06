Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 6 августа

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Сегодня, 6 августа, в Молдове выявили 241 новый случай коронавируса. Информацию представили в Минздраве.

За сутки был сделан 6591 тест. 5 новых случаев были “завезены”: 3 из Болгарии, по одному из Франции и Турции.

52 новых случая выявили в Приднестровье, 51 – в Кишинёве. Остальные представлены на графике ниже.

За всё время пандемии в Молдове выявили 260424 случая коронавируса. Вылечились 252693 человека (+145 за сутки), скончались 6275 (+5 за сутки).

Активными остаются 1456 случаев заболевания. 402 пациента находятся в больницах, в том числе 70 – в крайне тяжёлом состоянии.

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