Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 5 октября

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 5 октября

Сегодня, 5 октября, в Молдове было подтверждено 322 новых случая коронавируса. За сутки было проведено 1236 тестов, из которых 1066 – впервые. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

За всё время пандемии в Молдове зарегистрировали 56 901 случай коронавируса. Вылечились 41 467 человек, 1375 скончались. Активными остаются 14059 случаев заболевания.

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