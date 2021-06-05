Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 5 июня

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Сегодня, 5 июня, в Молдове выявили 30 случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки был сделан 5 361 тест. Один новый случай был “завезён” из США.

За всё время пандемии в Молдове выявили 255 432 случая коронавируса. Вылечились 248 013 человек (+78 за сутки), скончались 6 132 (+3 за сутки).

Активными остаются 1287 случаев коронавируса.

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