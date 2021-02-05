Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 5 февраля

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 5 февраля

Сегодня, 5 февраля, в Молдове было выявлено 776 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.  

За сутки было сделано 3104 теста, в том числе 2782 – впервые. 10 новых случаев были “завезены”: 6 из Украины, 3 из Румынии, один из Италии.

За всё время пандемии в Молдове выявили 163400 случаев коронавируса. Вылечились 152552 человек, скончались 3515.

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