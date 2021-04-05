Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 5 апреля

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 5 апреля

Сегодня, 5 апреля, в Молдове выявили 703 новых случая коронавируса. За сутки было сделано 3214 тестов, в том числе 1076 экспресс-тестов на антиген к коронавирусу. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

Два новых случая были “завезены”: из Германии и Швеции.

За всё время пандемии коронавирусом в Молдове заболели 235790 человек. Вылечились 216478 (+1387 за сутки), скончались 5178 (+42 за сутки).

Активными остаются 14134 случая заболевания.

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