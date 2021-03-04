Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 4 марта

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 4 марта

Сегодня в Молдове было подтверждено 1800 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 4780 тестов, в том числе 4385 – впервые. 8 новых случаев были “завезены” в страну: 3 из Украины, по одному из Чехии, Египта, Германии, Италии и Румынии.

За всё время пандемии в Молдове было подтверждено 191 197 случаев коронавируса. За сутки вылечились еще 658 человек, а всего – 168 801. Скончались 4049 пациентов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md