Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 4 мая

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Сегодня, 4 мая, в Молдове выявили новых 126 случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Все случаи местные. За сутки было сделано 2 120 тестов, в том числе 848 экспресс-тестов на антиген к коронавирусу.

За всё время пандемии в Молдове выявили 251 504 случая коронавируса. За сегодня вылечились ещё 337 человек, а всего – 241 553. Скончались 5 869 пациентов.

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