Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 31 марта

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Сегодня в Молдове был выявлен 1 871 новый случай коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки был сделан 6 841 тест, из них – 1 759 экспресс-тестов. 4 новых случая были “завезены” из-за рубежа.

За всё время пандемии в Молдове выявили 230 241 случай коронавируса. Всего вылечились 207 852 человека, скончались 4 960.

17 429 случаев остаются активными. На сегодняшний день, 331 пациент находится в больницах в тяжёлом состоянии, 71 пациент находится на ИВЛ.

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