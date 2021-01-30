Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 30 января

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Сегодня в Молдове было подтверждено 653 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 3525 тестов, в том числе 3287 – впервые. 3 случая были “завезены” из: Великобритании, Ирландии и России.

За всё время пандемии в Молдове выявили 159 513 случаев коронавируса. За последние сутки вылечились ещё 536 человек, а всего – 149 562. Скончались 3434 пациента.

Активными остаются 6517 случаев коронавируса.

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