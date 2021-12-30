Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 30 декабря

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 30 декабря

Сегодня, 30 декабря, в Молдове выявили 422 новых случая коронавируса. За сутки было сделано 9142 теста. Информацию представили в Минздраве.

18 новых случаев были “завезены”, остальные – местные.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 375780 случая заболевания. Вылечились 362056 человека (+322), скончались 9668 (+23).

В больницах находятся 732 человека, из них 127 – в крайне тяжёлом состоянии, 21 подключены к аппаратам ИВЛ.

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