Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 30 апреля

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 30 апреля

Сегодня, 30 апреля, в Молдове выявили 329 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

За сутки было сделано 4712 тестов, в том числе 837 экспресс-тестов на антиген к коронавирусу. 5 новых случаев “завезены”: 2 из Бельгии, по одному из Германии, Ирландии и Италии.

За всё время пандемии в Молдове выявили 250837 случаев коронавируса. Вылечились 239914 человек, скончались 5812.

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