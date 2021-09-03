Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 3 сентября

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Сегодня в Молдове выявили 710 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 5 596 тестов.

Информацию представили в Министерстве здравоохранения. 17 новых случаев были “завезены”: 5 из Румынии, по 2 из Италии, Мальдив и Турции, по одному из Болгарии, Египта, России, Португалии, Испании, Украины.

В Кишинёве 239 новых заболевших, в Приднестровье – 59. Остальные случаи представлены на графике ниже.

За всё время пандемии в Молдове выявили 269 602 случая коронавируса. Вылечились 258 410 человек (+426 за сутки), скончались 6 419 (+8 за сутки).

Активными остаются 4 773 случая заболевания. 165 пациентов находятся в больницах в тяжёлом состоянии, 21 на ИВЛ.

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