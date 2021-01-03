Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 3 января

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 3 января

Сегодня, 3 января, в Молдове было подтверждено 179 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.  

За сутки было сделано 744 теста, в том числе 657 – впервые. Один новый случай был “завезён” из Великобритании.

За всё время пандемии в Молдове выявили 145 873 случая коронавируса. За последние сутки вылечились ещё 905 человек, а всего – 133 247. Скончались 3037.

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