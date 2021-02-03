Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 3 февраля

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 3 февраля

Сегодня, 3 февраля, в Молдове было подтверждено 917 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

За сутки было сделано 3302 теста, в том числе 3053 – впервые. 12 новых случаев были “завезены”.

За всё время пандемии в Молдове выявили 161 642 случая коронавируса. Вылечились 151 232 человека, скончались 3480.

Активными остаются 6930 случаев коронавируса.

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