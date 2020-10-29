Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 29 октября

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Сегодня в Молдове было подтверждено 912 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 3248 тестов, из которых 2902 – впервые. 5 новых случаев были “завезены” из Польши, Турции, Украины, Италии и Литвы.

За всё время пандемии коронавирусом в Молдове заболели 74 233 человека. Вылечились 54 495, скончались 1747.

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