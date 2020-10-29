Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 29 октября

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 29 октября

Сегодня в Молдове было подтверждено 912 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

За сутки было сделано 3248 тестов, из которых 2902 – впервые. 5 новых случаев были “завезены” из Польши, Турции, Украины, Италии и Литвы.

За всё время пандемии коронавирусом в Молдове заболели 74 233 человека. Вылечились 54 495, скончались 1747.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md