Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 29 января

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Сегодня в Молдове был подтверждён 551 новый случай коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 2533 теста, в том числе 2350 – впервые. 5 случаев были “завезены”: из Великобритании, Румынии, Ирландии, России, Франции.

За всё время пандемии в Молдове выявили 158 860 случаев коронавируса. За последние сутки вылечились ещё 594 человека, а всего – 149 026. Скончались 3424 пациента.

Активными остаются 6410 случаев коронавируса.

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