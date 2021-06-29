Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 29 июня

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 29 июня

Сегодня в Молдове выявили 55 новых случаев коронавируса. Было проведено 5 219 тестов.

Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

6 новых случаев были “завезены” из России, 1 из Болгарии. За всё время пандемии в Молдове выявили 256 669 случаев коронавируса.

Вылечились за сегодня 53 человека, а всего – 249 643. Скончались 6 191 пациент (+4 человека).

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