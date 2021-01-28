Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 28 января

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Сегодня в Молдове было подтверждено 683 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 2 692 теста, в том числе 2 493 – впервые. 8 случаев были “завезены”.

За всё время пандемии в Молдове выявили 158 309 случаев коронавируса. За последние сутки вылечились ещё 568 человек, а всего – 148 432. Скончались 3 413 пациентов.

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