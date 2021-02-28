Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 28 февраля

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 28 февраля

Сегодня в Молдове было выявлено 597 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 2098 тестов, в том числе 1887 – впервые. 5 новых случаев были “завезены”: из Румынии, Бангладеша, Ирландии, России и Египта.

За всё время пандемии в Молдове выявили 185453 случая коронавируса. Вылечились 166178 человек, скончались 3949.

Активными остаются 15326 случаев COVID-19.

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