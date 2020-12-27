Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 27 декабря

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 27 декабря

Сегодня, 27 декабря, в Молдове было подтверждено 359 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

За сутки было сделано 1127 тестов, из которых 995 – впервые. Один новый случай был “завезён” в страну из Украины.

За всё время пандемии коронавирусом в Молдове заболели 141355 человек. Вылечились 127404, скончались 2891. Активными остаются 11060 случаев заболевания.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md