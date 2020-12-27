Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 27 декабря

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Сегодня, 27 декабря, в Молдове было подтверждено 359 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 1127 тестов, из которых 995 – впервые. Один новый случай был “завезён” в страну из Украины.

За всё время пандемии коронавирусом в Молдове заболели 141355 человек. Вылечились 127404, скончались 2891. Активными остаются 11060 случаев заболевания.

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