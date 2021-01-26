Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 26 января

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Сегодня, 26 января, в Молдове было подтверждено 546 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки был сделан 2 771 тест, в том числе 2 548 – впервые. 6 новых случаев были “завезены” в страну: 2 из Украины, по одному из Германии, Греции, Киргизии и Великобритании.

За всё время пандемии в Молдове зарегистрировали 156 972 случая коронавируса. Вылечились 147 380 человек, скончались 3381.

Активными остаются 6 211 случаев.

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