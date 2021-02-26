Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 26 февраля

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 26 февраля

Сегодня в Молдове было зарегистрировано 1452 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 4673 теста, из которых 4277 – впервые. 15 новых случаев были “завезены”: 4 из Украины, по 2 из Румынии, Великобритании и Голландии, по одному из Чехии, Италии, Франции, России и Турции.

За всё время пандемии в Молдове выявили 183338 случаев коронавируса. Вылечились 164888 человек. Скончались 3899.

Активными остаются 14551 случай коронавируса.

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