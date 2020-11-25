Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 25 ноября

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 25 ноября

В среду, 25 ноября, в Молдове было подтверждено 1570 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 3968 тестов, из которых 3549 – впервые. 6 новых случаев были завезены.

До настоящего времени в Молдове было зарегистрировано 101203 случая коронавируса. Вылечились 83789 человек, скончались 2209. Активными остаются 15205 случаев.

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