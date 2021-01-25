Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 25 января

0

За последние сутки в Молдове было подтверждено 224 новых случая коронавируса. Было сделано 1 279 тестов, в том числе 1 093 – впервые. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

2 случая были “завезены”: по 1 из Израиля и Германии. Больше всего новых заболевших за сутки отмечено в Кишинёве – 72 случая.

За всё время пандемии в Молдове зарегистрировали 156 426 случаев коронавируса. Вылечились 147 178 человек, скончались 3 368.

Активными остаются 5 880 случаев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.