Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 24 января

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 24 января

Сегодня, 24 января, в Молдове было подтверждено 265 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 1226 тестов, в том числе 1662 – впервые. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.  

Два новых случая были завезены: из Болгарии и Румынии.

За всё время пандемии в Молдове выявили 156202 случая коронавируса. Вылечились 146948 человек. Скончались 3361.

Активными остаются 5893 случая COVID-19.

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