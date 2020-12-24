Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 24 декабря

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 24 декабря

Сегодня в Молдове было подтверждено 1222 новых случая коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 3498 тестов, из которых 3116 – впервые. 11 новых случаев были “завезены”: 3 из Великобритании, 2 из Ирландии и по одному из Австрии, Бельгии, Германии, Италии, России, Украины.

За всё время пандемии коронавирусом в Молдове заболели 139 435 человек. 123 924 пациента вылечились, 2848 скончались.

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