Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 23 марта

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 23 марта

Сегодня в Молдове был выявлен 1 621 новый случай коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 4 822 теста. 6 новых случаев были “завезены”.

В больницах лечатся 4 605 пациентов, а на дому – 11 983 человека.

За всё время пандемии в Молдове выявили 217 715 случаев коронавируса. Вылечились 191 630 человек, скончались 4 623.

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