Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 23 февраля

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 23 февраля

Сегодня в Молдове было выявлено 1133 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 3560 тестов, в том числе 3214 – впервые. 8 новых случаев были “завезены”: 5 из Румынии, 2 из Украины и 1 из Германии.

За всё время пандемии в Молдове выявили 178 540 случаев коронавируса. Вылечились 163 376 человек, скончались 3823.

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