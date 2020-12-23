Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 23 декабря

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Сегодня в Молдове было подтверждено 1282 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 3874 теста, в том числе 3412 – впервые. 6 новых случаев были “завезены”.

Больше всего новых случаев в Кишинёве – 476. На втором месте Приднестровье – 202. На третьем Новые Анены – 45.

За всё время пандемии в Молдове зарегистрировали 138213 случаев коронавируса. Вылечились 122614 человек (+1212). Скончались 2825 (+22). Активными остаются 12774 случая.

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