Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 22 октября

0

Сегодня, 22 октября, в Молдове выявили 2057 новых случаев коронавируса. За сутки было сделано 10245 тестов. Информацию представили в Минздраве.

666 новых заболевших в Кишинёве, 526 – в Приднестровье, 80 – в Бельцах. 13 новых случаев были “завезены”.

За всё время пандемии в Молдове выявили 325526 случаев коронавируса. Вылечились 303659 человек (+1512), скончались 7424 (+38).

2836 человек в больницах. 252 – в крайне тяжёлом состоянии, 34 подключены к аппаратам ИВЛ. 9607 лечатся на дому.

Активными остаются 14443 случая заболевания.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.