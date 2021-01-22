Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 22 января

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Сегодня, 22 января, в Молдове было зарегистрировано 514 случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 2373 теста, в том числе 2157 – впервые. 5 случаев “завезены”: 2 из Германии, по одному из Ирландии, Румынии и Нигерии.

За всё время пандемии в Молдове выявили 155302 случая коронавируса. Вылечились 145831 человек, скончались 3332.

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