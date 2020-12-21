Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 21 декабря

0

Сегодня, 21 декабря, в Молдове было подтверждено 703 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 1637 тестов, в том числе 1425 – впервые. 3 новых случая были “завезены”: 2 из Великобритании и один из Германии.

В больницах находятся 3324 человека. 233 – в крайне тяжелом состоянии (в том числе 60 подключены к аппаратам ИВЛ). 8494 человека получают лечение на дому.

За всё время пандемии коронавирусом в Молдове заболели 135910 человек. Вылечились 120015 (+1380). Скончались 2777. Активными остаются 13117 случаев коронавируса.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.