Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 21 декабря

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 21 декабря

Сегодня, 21 декабря, в Молдове было подтверждено 703 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.  

За сутки было сделано 1637 тестов, в том числе 1425 – впервые. 3 новых случая были “завезены”: 2 из Великобритании и один из Германии.

В больницах находятся 3324 человека. 233 – в крайне тяжелом состоянии (в том числе 60 подключены к аппаратам ИВЛ). 8494 человека получают лечение на дому.

За всё время пандемии коронавирусом в Молдове заболели 135910 человек. Вылечились 120015 (+1380). Скончались 2777. Активными остаются 13117 случаев коронавируса.

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