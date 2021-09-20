Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 20 сентября

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Сегодня, 20 сентября, в Молдове выявили 950 новых случаев коронавируса. 765 заболевших не были вакцинированы. За сутки было сделано 7688 тестов. Информацию представили в Минздраве.

16 новых случаев были “завезены”, остальные – местные.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 282650 случаев коронавируса. Вылечились 268046 человек (+674), скончались 6605 (+10).

В больницах находятся 1756 человек. 124 – в крайне тяжёлом состоянии, 11 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечатся 5728 пациентов, под наблюдением врачей – 16746 человек.

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