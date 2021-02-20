Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 20 февраля

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Сегодня в Молдове было выявлено 1062 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 4202 теста, в том числе 3920 – впервые. Один новый случай был “завезён” из Украины.

За всё время пандемии в Молдове выявили 176245 случаев коронавируса. Вылечились 161220 человек, скончались 3760.

Активными остаются 11265 случаев коронавируса.

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