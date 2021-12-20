Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 20 декабря

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 20 декабря

Сегодня в Молдове выявили 229 новых случая коронавируса. За сутки было сделано 5583 теста. Информацию представили в Минздраве. 

Три новых случая были “завезены”, остальные местные.

За всё время пандемии в Молдове выявили 372429 случаев коронавируса. Вылечились 358118 человек (+461), скончались 9521 (+28).

В больницах лечатся 1013 человек. 133 находятся в крайне тяжёлом состоянии, 22 подключены к аппаратам ИВЛ. На дому лечение получают 2560 человек.

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