Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 20 апреля

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Сегодня в Молдове выявили 453 новых случая коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 5 077 тестов, в том числе 1 537 экспресс-тестов на антиген к коронавирусу. Один новый случай был “завезён” из Германии.

В больницах остаются 2 728 пациентов с подтверждённым диагнозом, из них 262 – в тяжёлом состоянии. 50 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За всё время пандемии в Молдове выявили 246 691 случай коронавируса. Вылечились 233 281 человек, скончались 5 616.

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