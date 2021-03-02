Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 2 марта

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Сегодня в Молдове было подтверждено 1 400 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 4045 тестов, в том числе 3688 – впервые. 9 новых случаев были “завезены” в страну: 3 из Румынии, 2 из Украины, по одному из Великобритании, Германии, Ирландии, России.

За всё время пандемии в Молдове было подтверждено 187 403 случая коронавируса. За сутки вылечились еще 609 человек, а всего – 167 442. Скончались 4002 пациента.

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