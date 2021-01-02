Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 2 января

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 2 января

Сегодня в Молдове было зарегистрировано 436 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

За сутки было сделано 1702 теста, из которых 1389 – впервые. 2 случая были «завезены» из Германии и Румынии.

За всё время пандемии в Молдове выявили 145 694 случая коронавируса. Вылечились ещё 641 человек, а всего – 132 342. Скончались 3020.

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