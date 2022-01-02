Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 2 января

Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 2 января

Сегодня, 2 января, в Молдове выявили 168 случаев коронавируса. За сутки было сделано 4853 теста. Информацию представили в Минздраве. 

5 новых случаев были “завезены”, остальные – местные.

За всё время пандемии в Молдове подтвердили 376602 случая коронавируса. Вылечились 362809 человек (+81), скончались 10290 (+6).

В больницах остаются 450 пациентов с коронавирусом. 60 – в крайне тяжёлом состоянии, 8 подключены к аппаратам ИВЛ. 1889 лечатся на дому.

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