Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 2 февраля

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Сегодня, 2 февраля, в Молдове было подтверждено 639 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 2564 теста, в том числе 2312 – впервые. 6 новых случаев были “завезены”: 2 из Румынии, по одному из Дании, Бельгии, Украины и Дубая.

За всё время пандемии в Молдове выявили 160725 случаев коронавируса. Вылечились 150720 человек, скончались 3462.

Активными остаются 6543 случая коронавируса.

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