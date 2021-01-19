Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 19 января

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Сегодня, 19 января, в Молдове было выявлено 394 новых случая коронавируса. За сутки было сделано 2550 тестов, в том числе 2307 – впервые. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты.

5 новых случаев были “завезены” в страну. Больше всего новых заболевших в Кишинёве: 176. На втором месте Яловены, 43, на третьем Бельцы, 21.

За всё время пандемии в Молдове выявили 153506 случаев коронавируса. Вылечились 143766 человек (+436 за сутки). Скончались 3282 (+15 за сутки).

Активными остаются 6458 случаев коронавируса.

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