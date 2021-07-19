Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 19 июля

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Сегодня в Молдове выявили 61 новый случай коронавируса. За сутки было сделано 3 752 теста.

Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

5 новых случаев завезены: 2 из России, 1 из Германии, 1 из Турции, 1 из Украины. 19 новых случаев выявлены в Приднестровье, 10 в Кишинёве. Остальные представлены на графике ниже.

В больницах лечатся 206 пациентов с коронавирусом, а 543 человека находятся на домашнем лечении.

За всё время пандемии в Молдове выявили 258 007 случаев коронавируса. Вылечились 250 957 человек, скончались 6 227.

Активными остаются 823 случая коронавируса.

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