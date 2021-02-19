Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 19 февраля

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Сегодня, 19 февраля, в Молдове было выявлено 1028 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки был сделан 3731 тест, в том числе 3375 – впервые. 8 новых случаев были “завезены”: 3 из Румынии, 2 из Франции и по одному из Германии, Великобритании и Ирландии.

За всё время пандемии в Молдове выявили 175183 случая коронавируса. Вылечились 160619 человек, скончались 3738.

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