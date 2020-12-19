Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 19 декабря

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Сегодня в Молдове было подтверждено 1 218 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

6 новых случаев “завезены” из-за рубежа. За сутки было сделано 3 636 тестов, в том числе 3 198 – впервые. Активными остаются 14 849 случаев.

За всё время пандемии коронавирус выявили у 134 578 человек. За сутки вылечились ещё 1 390 человек, а всего – 117 002. Скончались 2 727 человек.

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