Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 18 октября

0

В воскресенье, 18 октября, в Молдове было подтверждено 398 новых случаев коронавируса. Количество сделанных за сутки тестов составило 1476, из которых 1298 – впервые.

Один новый случай был “завезен” в страну – из России. Остальные – местные. Больше всего зараженных за сутки в Кишиневе: 127. На втором месте Приднестровье, 56 случаев, на третьем Единцы, 22.

Число подтвержденных за всё время случаев коронавируса достигло 67 050. Вылечились 47842 человека (+612), скончались 1584.

Активными остаются 17624 случая. 898 человек находятся в тяжелом состоянии (в том числе 43 подключены к аппаратам ИВЛ), 1456 – в среднем. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.