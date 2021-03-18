Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 18 марта

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Сегодня в Молдове было выявлено 1 797 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 5 407 тестов, из которых 4 743 – впервые. 7 новых случаев были “завезены”: 2 из Украины, по одному из России, Италии, США и Турции.

В больницах лечатся 4 425 пациентов, а на дому – 10 939 человек. За сегодня выздоровело 1 412 граждан.

За всё время пандемии в Молдове выявили 210 725 случаев коронавируса. Вылечились 183 520 человек, скончались 4 472.

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