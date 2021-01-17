Коронавирус в Молдове: ситуация на вечер 17 января

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Сегодня в Молдове было подтверждено 214 новых случаев коронавируса. Информацию представили в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

За сутки было сделано 1 074 теста, в том числе 1 002 – впервые. Все случаи – местные.

За всё время пандемии в Молдове выявили 152 854 случая коронавируса. За последние сутки вылечился ещё 481 человек, а всего – 143 150. Скончались 3 250 пациентов.

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